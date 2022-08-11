Три снаряда ВСУ упали у изотопного хранилища Запорожской АЭС

При обстреле Запорожской атомной электростанции со стороны ВСУ три снаряда упали недалеко от хранилища радиоактивных изотопов. Об этом в Telegram-канале написал представитель военно-гражданской администрации области Владимир Рогов.

«Зафиксировано минимум три прилета в районе хранилища радиоактивных изотопов. Специалисты станции получили указание перейти в защищенные помещения», — сообщил Рогов.

Сейчас на АЭС в Энергодаре приборы не фиксируют каких-либо загрязнений, радиационный фон в норме, добавил представитель администрации региона. Также Рогов объяснил причину клубов дыма, которые можно увидеть в районе станции.

«В результате обрыва линий электропередач образовался пожар на поле. Работают бригады пожарных», — пояснил Рогов.

Атаки ВСУ на Запорожскую АЭС являются актами ядерного терроризма и могут привести к невообразимой катастрофе. Последствия могут быть страшнее, чем при аварии на Чернобыльской АЭС, при этом пострадает не только Запорожская область, но и Украина, Россия, некоторые европейские страны и даже Турция.