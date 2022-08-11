Украина готовит большую провокацию на Запорожской АЭС. Об этом заявили власти региона.

«В том, что Украина готовит масштабную провокацию на Запорожской АЭС, нет никакого сомнения», — сказал член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в эфире Первого канала.

Он добавил, что прошедшей ночью и утром 11 августа российские системы ПВО отразили все попытки атак ВСУ на Энергодар, где находится Запорожская АЭС.

Накануне заседания Совбеза ООН по ударам по ЗАЭС [ВСУ] пытаются накрыть мирный город и Запорожскую атомную станцию из РСЗО тяжелой артиллерией и ударными БПЛА. Слава богу и ПВО России, все атаки ракет и БПЛА противника отражены. Огневые позиции вражеской артиллерии подавляются контрбатарейным огнем», — отметил член главного совета ВГА Запорожской области в своем Telegram-канале.

При этом чуть ранее Рогов опроверг слухи о минировании АЭС. Эти сообщения он назвал информационной атакой Запада против России.

Запорожская АЭС перешла под контроль российских военных весной этого года. С 5 августа ее обстрелы участились. После нескольких атак там возник пожар, две линии электропередачи были оборваны. Также на атомной электростанции была обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, уменьшена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Россия и местные власти обвинили в обстреле ЗАЭС Украину.