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    11 августа 2022, 09:54

    Украина подготовила провокацию на Запорожской АЭС — власти региона

    Власти Запорожской области предупредили о готовящейся Украиной провокации на АЭС

    Александр Иванов

    Украина готовит большую провокацию на Запорожской АЭС. Об этом заявили власти региона.

    «В том, что Украина готовит масштабную провокацию на Запорожской АЭС, нет никакого сомнения», — сказал член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в эфире Первого канала.

    Он добавил, что прошедшей ночью и утром 11 августа российские системы ПВО отразили все попытки атак ВСУ на Энергодар, где находится Запорожская АЭС.

    Накануне заседания Совбеза ООН по ударам по ЗАЭС [ВСУ] пытаются накрыть мирный город и Запорожскую атомную станцию из РСЗО тяжелой артиллерией и ударными БПЛА. Слава богу и ПВО России, все атаки ракет и БПЛА противника отражены. Огневые позиции вражеской артиллерии подавляются контрбатарейным огнем», — отметил член главного совета ВГА Запорожской области в своем Telegram-канале.

    При этом чуть ранее Рогов опроверг слухи о минировании АЭС. Эти сообщения он назвал информационной атакой Запада против России.

    Запорожская АЭС перешла под контроль российских военных весной этого года. С 5 августа ее обстрелы участились. После нескольких атак там возник пожар, две линии электропередачи были оборваны. Также на атомной электростанции была обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, уменьшена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Россия и местные власти обвинили в обстреле ЗАЭС Украину.