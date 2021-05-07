Глава ЛНР предрек усугубление конфликта в Донбассе при включении США в переговоры

Расширение «нормандского формата» за счет включения в него США и других игроков не поможет установлению мира в Донбассе, а лишь усугубит конфликт. Об этом глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник заявил РИА «Новости».

Глава ЛНР усомнился в том, что включение новых игроков в «нормандский формат» поможет урегулированию ситуации в Донбассе.

«Складывается впечатление, что Украина пытается затянуть в „нормандский формат“ еще своих союзников, чтобы как можно более эффективно оказывать давление на Российскую Федерацию», — высказал мнение Пасечник.

Киев должен вести переговоры с руководством самопровозглашенных республик, чтобы добиться решения проблем. По словам Пасечника, втягивание в конфликт новых участников и сторон ведет не к разрешению ситуации, а к ее усугублению.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее предложил расширить «нормандский формат». Глава Незалежной также заявил, что для урегулирования конфликта в Донбассе может быть создан отдельный формат с участием «очень мощных игроков» в лице заинтересованных стран.

Российский сенатор Алексей Пушков ранее назвал идею Зеленского провальной.