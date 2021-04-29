Пушков назвал идею Зеленского о еще одном формате переговоров по Донбассу провальной

Франция не поддержала предложение президента Украины Владимира Зеленского по созданию параллельного нормандскому формата переговоров по Донбассу. Об этом в Telegram заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Политик прокомментировал заявление французского МИД о том, что работа Парижа и Берлина в рамках нормандского формата продолжится.

«Заявление МИД Франции говорит о том, что Париж не рассматривает возможности присоединения к переговорам США, Британии и Канады. Как и Москва, и Берлин. План Зеленского не будет осуществлен», — подчеркнул Пушков.

Идею украинский лидер озвучил во время визита в Херсонскую область. Зеленский допустил, что для урегулирования конфликта в Донбассе может быть создан еще один формат, участие в котором приняли бы заинтересованные страны.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заметил, что президент Украины может решиться на вооруженный конфликт ради удержания власти. С этой целью Зеленский готов поощрять действия неонацистов и ультрарадикалов, называющих донбасских ополченцев террористами.