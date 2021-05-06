Украинским властям спрогнозировали проблемы из-за визита госсекретаря Блинкена

Рабочая поездка госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину может в итоге принести киевским властям проблемы. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады, академик Виталий Журавский.

Эксперт отметил, что визита Блинкена ознакомительный. Он хочет узнать новое руководство Украины. По словам Журавского, высокопоставленные представители американской администрации пока еще ни разу не встречались напрямую с украинским руководством. Поэтому хотят составить свое впечатление о нем.

«Мое такое предсказание — это люди с опытным политическим, дипломатическим глазом, они примут решение, что команда (власти Украины. — прим. ред.) никудышная, неквалифицированная. Эти люди не только не умеют ставить задачи, но и не умеют их выполнять», — заявил академик в эфире телеканала «Наш».

По его мнению, делегация вернется в Штаты «с не очень добрым настроем» по отношению к властям Украины.

«Едет ревизор. Едет представитель страны, которая имеет полный контроль над Украиной. Сегодня мы имеем все признаки колониального государства, поэтому субъектности мы не имеем», — сказал Журавский.

Он добавил, что если бы отношения были полноправными, то президент Владимир Зеленский лично бы встречался с любым лидером, в том числе главой Белого дома Джо Байденом. Украинский глава государства же ждет встречи Байдена с российским лидером Владимиром Путиным в Вене. Бывший депутат подчеркнул, что для Украины опасна ситуация, когда будущее страны будут решать за ее спиной.

Блинкен прибыл в Киев 5 мая. Он является первым представителем администрации Джо Байдена, который прилетел на Украины. Основные встречи госсекретаря должны состояться в четверг, 6 мая. Об этом написало РИА «Новости».