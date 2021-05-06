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    06 мая 2021, 07:27

    Украинским властям спрогнозировали проблемы из-за визита госсекретаря Блинкена

    Наза Салех Захи

    Рабочая поездка госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину может в итоге принести киевским властям проблемы. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады, академик Виталий Журавский.

    Украинским властям спрогнозировали проблемы из-за визита госсекретаря Блинкена

    Эксперт отметил, что визита Блинкена ознакомительный. Он хочет узнать новое руководство Украины. По словам Журавского, высокопоставленные представители американской администрации пока еще ни разу не встречались напрямую с украинским руководством. Поэтому хотят составить свое впечатление о нем.

    «Мое такое предсказание — это люди с опытным политическим, дипломатическим глазом, они примут решение, что команда (власти Украины. — прим. ред.) никудышная, неквалифицированная. Эти люди не только не умеют ставить задачи, но и не умеют их выполнять», — заявил академик в эфире телеканала «Наш».

    По его мнению, делегация вернется в Штаты «с не очень добрым настроем» по отношению к властям Украины.

    «Едет ревизор. Едет представитель страны, которая имеет полный контроль над Украиной. Сегодня мы имеем все признаки колониального государства, поэтому субъектности мы не имеем», — сказал Журавский.

    Он добавил, что если бы отношения были полноправными, то президент Владимир Зеленский лично бы встречался с любым лидером, в том числе главой Белого дома Джо Байденом. Украинский глава государства же ждет встречи Байдена с российским лидером Владимиром Путиным в Вене. Бывший депутат подчеркнул, что для Украины опасна ситуация, когда будущее страны будут решать за ее спиной.

    Блинкен прибыл в Киев 5 мая. Он является первым представителем администрации Джо Байдена, который прилетел на Украины. Основные встречи госсекретаря должны состояться в четверг, 6 мая. Об этом написало РИА «Новости».