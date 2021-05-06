Министры обороны европейских стран обсудят ситуацию на границах Украины

Министры обороны 27 стран Евросоюза проведут 6 мая встречу, посвященную ситуации на границах Украины. Об этом объявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«В ходе заседания мы, конечно, обратим внимание на ситуацию на границе с Украиной и Россией», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

Ситуация в Донбассе стала обостряться в конце февраля. Практически каждый день там фиксируются перестрелки. В том числе с использованием гранатометов и минометов, написало агентство.

Стороны возлагают ответственность за происходящее друг на друга. Российский президент Владимир Путин 30 марта провел разговор на эту тему с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Путин выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.

Позже в апреле стали появляться сообщения о передвижениях российский сил у границ с Украиной. В США выразили обеспокоенность в связи с этим и призвали Россию «воздерживаться от действий по эскалации». В свою очередь пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что передвижения армии РФ по своей территории не должны беспокоить другие государства.