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    06 мая 2021, 09:49

    Министры обороны европейских стран обсудят ситуацию на границах Украины

    Наза Салех Захи, Юлия Булыгина

    Министры обороны 27 стран Евросоюза проведут 6 мая встречу, посвященную ситуации на границах Украины. Об этом объявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    Министры обороны европейских стран обсудят ситуацию на границах Украины

    «В ходе заседания мы, конечно, обратим внимание на ситуацию на границе с Украиной и Россией», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

    Ситуация в Донбассе стала обостряться в конце февраля. Практически каждый день там фиксируются перестрелки. В том числе с использованием гранатометов и минометов, написало агентство.

    Стороны возлагают ответственность за происходящее друг на друга. Российский президент Владимир Путин 30 марта провел разговор на эту тему с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Путин выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.

    Позже в апреле стали появляться сообщения о передвижениях российский сил у границ с Украиной. В США выразили обеспокоенность в связи с этим и призвали Россию «воздерживаться от действий по эскалации». В свою очередь пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что передвижения армии РФ по своей территории не должны беспокоить другие государства.