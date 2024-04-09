09 апреля 2024, 11:43
Глава Гагаузии приехала в Россию с рабочим визитом
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул прибыла в Москву с рабочим визитом
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул приехала в российскую столицу с рабочим визитом. Об этом сообщило РИА «Новости».
В прошлый раз глава Гагаузии посещала Россию в начале весны. В той поездке она встречалась с президентом Владимиром Путиным на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи.
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После прибытия в Москву Гуцул сообщила журналистам, что на мартовской встрече с российским лидером рассказала ему о давлении центральных молдавских властей на Гагаузскую автономию.
«Было несколько просьб, <…> чтобы предоставить льготные пошлины для сельхозпроизводителей, а также скидки на газ», — отметила Гуцул.
Ранее глава Гагаузии предупредила, что автономия объявит о независимости, если Молдавия объединится с Румынией. Гуцул также призывала молдавские власти дружить с российской стороной по всем направлениям.
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