Власть 06 марта 2024, 23:55 Путин встретился с главой Гагаузии на полях фестиваля молодежи в Сочи Песков: Путин встретился в «Сириусе» с главой Гагаузии Евгенией Гуцул РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин на полях Всемирного фестиваля молодежи в «Сириусе» встретился с главой Гагаузии Евгенией Гуцул. Эту информацию РИА «Новости» подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да. На полях форума», — подтвердил Песков.

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Глава Гагаузии ранее рассказала, что она обсудила с российским президентом политическую ситуацию в Молдавии. Гуцул сообщила Путину о беззаконных действиях Кишинева, который мстит Гагаузии за «гражданскую позицию и верность национальным интересам». Глава автономии заявила, что власти Молдавии отнимают полномочия и ограничивают бюджет, а также провоцируют нестабильность в Гагаузии и во всей стране.

В беседе с российскими СМИ Гуцул заявила, что нет никаких предпосылок для выхода автономии из состава Молдавии. Все противоречия с «центром» политические и носят искусственный характер.