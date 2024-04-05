Мир 05 апреля 2024, 20:01 Гагаузия пригрозила отделиться от Молдавии Гуцул: Гагаузия объявит о независимости, если Молдавия объединится с Румынией РИА «Новости»

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Гагаузия объявит о независимости в случае объединении Молдавии и Румынии. Такое заявление глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул в своем Telegram-канале.

«Если нынешняя молдавская власть пойдет на унию, Гагаузская автономия не будет молчать… Любые унионистские начинания означают немедленный запуск процедуры отделения Гагаузии и возвращения к независимой Гагаузской республике», — написала она.

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Гуцул выразила уверенность, что жители многих сопредельных молдавских и болгарских сел поддержат Гагаузию.

Ранее Гуцул призвала власти Молдавии дружить с Россией. Она подчеркнула, что странам необходимо сотрудничать по многим направлениям.

После президент Молдавии Майя Санду отказалась подписывать указ о назначении главы Гуцул членом правительства. Она заявила, что глава Гагаузии якобы работает на «преступную группировку» «Шор», а не на жителей автономии. Сама Гуцул ранее предупреждала о возможных провокациях против нее из-за визита в Россию.