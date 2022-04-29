Георгиевские ленточки разрешили носить в Гагаузии

Депутаты парламента Гагаузской автономии Молдавии одобрили закон, разрешающий ношение георгиевских ленточек. Об этом сообщил «Sputnik Молдова», заседание Народного собрания прошло в пятницу, 29 апреля.

Документ предусматривает беспрепятственное изготовление, хранение и ношение символов Победы — георгиевских лент и красных флагов.

Для школьников Гагаузии проведут цикл мероприятий, направленных на сохранение памяти о подвигах военных, победивших фашизм и нацизм.

Председатель парламента Дмитрий Константинов подчеркнул, что за принятие закона, разрешающего использовать символы Победы на территории Гагаузии, депутаты проголосовали единогласно, сообщил RT.

Документ вступит в силу после подписания главой автономии и опубликования на официальном сайте парламента автономии.

В Молдавии с 20 апреля действует закон о запрете георгиевской ленточки и символов V и Z. За изготовление, сбыт, распространение и использование этих атрибутов оштрафуют.