Странам Евросоюза следует готовиться к худшему из-за дефицита газа. Об этом в интервью El Mundo заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Принимая во внимание, что Россия уже частично или полностью прекратила поставки газа 12 государствам — членам ЕС, мы все должны быть готовы к худшему», — сказала она.

Урсула фон дер Ляйен возложила ответственность за сокращение поставок газа на Россию и призвала страны объединиться. В конце июля Евросоюз согласовал план экономии газа.

Из-за разногласий по поводу диалога с Россией в ближайшем будущем произойдет конфликт между канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и Урсулой фон дер Ляйен. Обозреватель Strategic Culture Foundation объяснил, что глава Еврокомиссии не справилась со своей работой, сообщили «Известия».