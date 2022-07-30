«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию из-за нарушения условий отбора

«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию в связи с нарушением условий отбора газа. Об этом говорится в заявлении корпорации.

«Сегодня ПАО „Газпром“ прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram «Газпрома».

Накануне глава компании — оператора газотранспортной системы Латвии Latvijas gaze Айгарс Калвитис признался, что закупки российского газа возобновились, однако через посредника и за евро. Калвитис заявил, что компания не покупает ресурс у «Газпрома», поскольку «не может рассчитаться».

Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в разговоре с «360» напомнил, что в апреле Латвия заявила о готовности покупать газ за рубли. Позже ее власти сообщили о намерении обходиться без российского газа. Теперь же «что-то заставило» Латвию передумать. Эксперт назвал поведение этой страны в ситуации с российским газом «чисто политической историей».