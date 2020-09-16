Глава Еврокомиссии заявила, что «не оставит без ответа» произошедшее с Навальным

Евросоюз не оставит просто так ситуацию с Алексеем Навальным. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Сторонники развития отношений с Россией в ЕС должны запомнить, что отравление Навального не останется без ответа», — сказала она на сессии Европарламента, выступая с ежегодной речью о состоянии дел в Евросоюзе. Ее процитировал ТАСС.

Алексей Навальный попал в больницу после того, как ему стало плохо в самолете, выполнявшем рейс Томск — Москва. Борт посадили в Омске, Навального отвезли в местную больницу. Через два дня его транспортировали в берлинскую клинику «Шарите».

Более двух недель он находился в медикаментозной коме. Во вторник, 15 сентября, в Instagram появился пост с фотографией мужчины. Снимок сделали в больнице. Навальный признался, что впервые за долгое время может самостоятельно дышать. Его отключили от аппарата ИВЛ.

Германия заявила, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». Омские медики утверждают, что в анализах пациента не было следов яда. Евросоюз призвал Россию к сотрудничеству с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). Российская сторона задала Европарламенту несколько вопросов по делу Навального и указала на несостыковки.