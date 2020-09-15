Навальный опубликовал первое фото после выхода из комы

Алексей Навальный сделал первый пост в Instagram из клиники «Шарите». Он выложил свое фото с семьей.

«Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал», — подписал Навальный фото.

Алексей Навальный попал в берлинскую клинику «Шарите» из медицинского учреждения в Омске. Ему стало плохо в самолете во время возвращения из Сибири в Москву. Экипаж принял решение об экстренной посадке.

Потерявшего сознание Навального доставили в клинику Омска, где врачи провели полное обследование и взяли несколько анализов. Назвать точную причину состояния пациента они не смогли. Рассматривалось несколько вариантов диагноза, в том числе нарушение обмена веществ.

По настоянию коллег и родных Навального перевезли для продолжения лечения в берлинскую клинику «Шарите». Через несколько дней правительство Германии выпустило заявление, что военная лаборатория установила в организме россиянина следы вещества из группы «Новичок».

Заявления омских врачей, что в анализах Навального не было никакого яда, Берлин оставил без комментариев.

Генеральная прокуратура России направила запрос в «Шарите» с просьбой представить документы о проведенных исследованиях, но ответа так и не получила.

Предложение о создании консилиума из российских и германских врачей также осталось без внимания.

Руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во вторник, 15 сентября, еще раз обратил внимание на то, что в омской больнице никакого яда в организме Навального не нашли. Он отметил, что именно российские медики спасли пациенту жизнь и провели комплекс всех необходимых исследований и экспертиз.

Нарышкин отметил, что заявления об отравлении «Новичком» не имеют под собой оснований, так как все запасы этого вещества уничтожили для выполнения протоколов Организации по запрещению химического оружия. Весь процесс официально задокументирован. Он подчеркнул, что Россия ждет ответов от Германии на запросы, направленные Генеральной прокуратурой.