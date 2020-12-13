Глава BioNTech назвал сроки окончания пандемии

Пандемия коронавируса будет контролируемой уже к концу лета 2021 года. Так считает гендиректор биоинженеринговой компании BioNTech Угур Шахин.

«Мы знаем, что решение найдено и что мы можем произвести много доз вакцин, мы знаем, что от этих вакцин будет польза, тех, которые показали эффективность. И поэтому мы должны быть уверены, что сможем контролировать эту болезнь и пандемию, самое позднее, к концу следующего лета», — рассказал Шахин в эфире телеканала Fox News.

Гендиректор BioNTech считает, что первые плоды вакцинация сможет дать уже к апрелю 2021 года. Всего же на следующий год запланировано производство 1,3 миллиарда доз вакцин, но эта цифра может измениться. Сейчас компании занимаются оценкой данной возможности, отметил Шахин.

В пятницу, 11 декабря, эксперты при Управлении по санитарному надзору за качеством продуктов и лекарств (FDA) США дали вакцине от коронавируса Pfizer и BioNTech зеленый свет. Препарат рекомендовали использовать в Соединенных Штатах.

Две указанные компании в ноябре сообщили об успешном заключительном этапе клинических испытаний своей вакцины, которая показала эффективность в 95%. Американский предприниматель Билл Гейтс включил препараты Pfizer и BioNTech в список из шести вакцин, которые, по его словам, станут доступны к весне 2021 года.