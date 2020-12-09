Билл Гейтс спрогнозировал широкое применение 6 вакцин от коронавируса к весне

Шесть вакцин от коронавируса от разных производителей запустят в оборот к весне 2021 года. Такой прогноз сделал американский предприниматель Билл Гейтс. Три из них появятся на рынке при содействии фонда Гейтса и его жены Мелинды.

«Я ожидаю, что к первому кварталу у нас будет одобрено около шести вакцин», — приводит CNBC слова Гейтса на Singapore FinTech Festival.

Предприниматель перечислил разработчиков, чьи препараты войдут в оборот. Среди них AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, Pfizer с BioNTech и Modernа. Шестую компанию он не назвал и уточнил, что она уже провела третью фазу испытаний и изучила побочные эффекты и эффективность своей вакцины.

Гейтс подчеркнул, что «доступ к препаратам не должен зависеть от богатства» и призвал некоммерческие организации активно подключаться к работе. Он выразил надежду, что пандемию удастся остановить к 2022 году.

Накануне умерли шесть участников испытаний вакцины Pfizer и BioNTech. Прививку сделали двум из них. Четыре человека получили плацебо. Ранее в Pfizer заявили о высокой эффективности препарата.