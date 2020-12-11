Вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech рекомендовали использовать в США

Эксперты при Управлении по санитарному надзору за качеством продуктов и лекарств (FDA) США дали вакцине от коронавируса Pfizer и BioNTech зеленый свет. Препарат рекомендовали использовать в Штатах.

Сайт FDA провел трансляцию заседания комитета консультативного комитета по вопросу применения этой вакцины. 17 экспертов уверены, что ее достоинства перевешивают недостатки, четыре человека проголосовали против применения препарата, один воздержался. После рекомендации регулятора широкое применение вакцины не за горами. FDA уже подтвердило ее высокую эффективность.

Накануне хакеры атаковали Европейское агентство по лекарствам и получили доступ к информации по вакцине Pfizer и BioNTech.

Создатели вакцины в ноябре сообщили об успешном заключительном этапе клинических испытаний, который показал эффективность в 95%. Американский предприниматель Билл Гейтс включил препарат этих двух компаний в список из шести вакцин, которые, по его словам, станут доступны к весне 2021 года. Накануне умерли шесть участников тестирования: прививку сделали двум добровольцам, а четыре человека получили плацебо.