Глава Amazon за день сколотил $6,4 млрд

Глава американской корпорации Amazon Джефф Безос — самый богатый человек в мире. Всего за день он заработал более шести миллиардов долларов. Такую сумму ему принесли акции компании, которые рекордно выросли в цене.

Акции Аmаzоn 14 апреля к закрытию Нью-Йоркской фондовой биржи стоили уже 2,238 доллара за штуку. Их стоимость выросла на 5,3%. Безосу принадлежит 11,2% акций компании, которые теперь оцениваются в 138 миллиардов долларов, пишет Forbes. Таким образом, бизнесмен за день увеличил свое состояние примерно на 6,4 миллиарда долларов.

Заработала на росте акций и бывшая жена Безоса Маккензи. После развода ей досталась часть акций. Разбогатеть она смогла на 2,2 миллиарда долларов. Сейчас ее состояние оценивается в 44,8 миллиарда долларов.

Для Безоса шесть миллиардов за день не рекорд. В конце января ему удалось заработать 13,2 миллиарда долларов всего за 15 минут. Тогда акции подорожали сразу на 12% — до 2,1 тысячи долларов.

Джефф Безос возглавляет список богатейших людей мира с состоянием в 138 миллиардов долларов. На второй строчке рейтинга находится Билл Гейтс с состоянием в 104,4 миллиарда долларов.