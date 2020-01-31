Самый богатый человек в мире Безос заработал $13,2 млрд за 15 минут

Глава Amazon Джефф Безос — обладатель самого большого состояния в мире — стал еще богаче. Акции его компании резко подорожали, и он заработал 13,2 миллиарда долларов всего за 15 минут.

30 января акции Amazon на постмаркете резко подорожали до 2,1 тысячи долларов, то есть на 12%. По информации Bloomberg, этот скачок вызвал квартальный отчет компании, который «разбил вдребезги» прогнозы аналитиков. Согласно нему, прибыль компании составила 87,4 миллиарда долларов, в расчете на акцию это получатся 6,47 доллара, тогда как аналитики предсказывали 4,11 доллара.

Поскольку Безосу принадлежит 12% акций Amazon, за счет котировок его состояние увеличилось до 129,5 миллиарда долларов.

Это не первый подобный случай. Основатель Tesla Илон Маск за час разбогател на 2,3 миллиарда долларов после публикации квартального отчета.

Джефф Безос и до подорожания акций возглавлял список богатейших людей мира с состоянием в 115,5 миллиарда долларов. На второй строчке рейтинга президент Louis Vuitton Моеt Hennessy Бернар Арно, его состояние оценивают в 112,9 миллиарда.