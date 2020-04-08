Коронавирус сильно ударил не только по экономике разных стран мира, но и по кошельку самых богатых людей планеты. Кто-то из них пострадает сильнее, кто-то — меньше, но убытки понесут все. «360» разобрался, кому из рейтинга миллиардеров по версии Forbes реально угрожает пандемия.

Журнал Forbes 7 апреля опубликовал 34-й ежегодный рейтинг миллиардеров. Издание отметило, что даже самые богатые люди мира не имеют иммунитета к коронавирусу — от него страдает не только их здоровье, но и состояние. За последний год число миллиардеров сократилось на 58 человек. Больше половины тех, кто смогли удержаться в списке, стали значительно беднее. По сравнению с 2019 годом, их общее состояние сократилось на 700 миллиардов долларов.

Аналитик финансовой группы «Калита-Финанс», эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский во время беседы с «360» проанализировал состояние 10 самых богатых людей мира и рассказал, кто из них сильнее всего пострадает от коронавируса. Он отметил, что так или иначе, но убытки понесут все компании. Однако некоторые все-таки смогут выиграть — речь идет о цифровых компаниях, у которых нет долгов. Эксперт уверен — для них наступил звездный час.

Конечно, просадки по акциям будут, но рынок все время колеблется. Бывают панические распродажи, ажиотажные спросы — эта волатильность останется. По итогам этого мутного времени они выйдут из кризиса и, скорее всего, даже усилят свои позиции Дмитрий Голубовский

Джефф Безос, основатель Amazon

На первом месте в списке Forbes в 2020 году вновь оказался владелец Amazon Джефф Безос — его состояние оценивается в 113 миллиардов долларов. Голубовский уверен — самые большие потери ждут миллиардера после завершения пандемии.

«Карантин сейчас кончится и все, кто краткосрочно на этом деле нажились „сдуются“. А вот убытки из-за падения ВВП в экономике, падения доходов людей — оно останется», — пояснил аналитик.

Он отметил, что различные онлайн-сервисы получат больше клиентов, потому что люди за время карантина привыкнут делать покупки через интернет — даже те, кто раньше никогда этим не пользовался. Однако даже это не сможет компенсировать депрессию, которая ждет мир.

У нас началась великая депрессия в мире, поэтому здесь будут страдать все. Безос пострадает, конечно. Достаточно сильно пострадает на второй волне падения рынка, которая будет после выборов Трампа. Не сейчас это будет, это будет позже. Сейчас его акции будут восстанавливаться Дмитрий Голубовский

Билл Гейтс, основатель Microsoft

Билл Гейтс занимает в списке Forbes второе место — его состояние оценивается в 98 миллиардов долларов. Аналитик уверен, что он практически не пострадает из-за коронавируса, несмотря на падение своих акций. Это связано с тем, что у компании нет долгов, а также с тем, что Microsoft является монополией.

«Microsoft — это компания, которая держит все персональные компьютеры в мире. Здесь платить ему все будут, никуда не денутся — это монополия. Рост онлайн-потребления, рост компьютеризации, цифровизации, которые толкнула пандемия, будут поддерживать акции компании. Для него хорошая ситуация, которая сейчас происходит в мире для того, чтобы покупать тех, кто будет разоряться» — считает Дмитрий Голубовский.

Бернар Арно и семья, LVMH

Бернар Арно и семья занимают третье место в рейтинге самых богатых людей мира с 76 миллиардами долларов. Аналитик уверен, что компания LVMH сможет пережить кризис без больших потерь, потому что производит предметы роскоши. Голубовский уверен, что основная масса богатых людей, которая приобретает их товары, не понесет таких сильных убытков от коронавируса, чтобы перестать покупать эти предметы после завершения пандемии.

Я думаю, что сейчас произойдет какой-то спад потребления, потому что какая-то часть его клиентуры обеднеет. Но по итогам кризиса он выйдет в лучшей форме, чем есть сейчас Дмитрий Голубовский

Уоррен Баффетт, глава Berkshire Hathaway

На четвертом месте расположился Уоррен Баффетт — его состояние оценивается в 67,5 миллиардов долларов. Аналитик уверен, что глава Berkshire Hathaway понесет серьезные убытки из-за коронавируса. Эксперт подчеркнул, что миллиардер привык работать на растущем рынке, а потому может не справиться в текущей ситуации. По мнению Голубовского, Баффетт будет терять капитал. Однако эксперт подчеркнул, что сейчас он поступает очень умно, распродавая свои акции, пока на рынке сохраняется относительно благоприятная ситуация.

«Чем больше он сейчас продаст, тем лучше ему будет, потому что рынки будут еще падать. Но, в целом, я за Баффетта абсолютно не переживаю, потому что кризис будет длиться года два, если верить минэнерго Америки. Потом все равно рынки будут восстанавливаться. На растущих рынках он очень хорошо будет действовать. Для него будет спад, но потом он восстановит свой капитал», — заключил Дмитрий Голубовский.

Ларри Эллисон, основатель Oracle

Основатель компании Oracle, которая занимается производством программного обеспечения и считается второй по величине доходов в этом рынке — после корпорации Microsoft — расположился на пятом месте рейтинга. Состояние Ларри Эллисона оценивается в 59 миллиардов долларов. Аналитик уверен — ему, как и Биллу Гейтсу, нечего опасаться.

Амансио Ортега, основатель Zara

Амансио Ортега занимает шестое место по версии Forbes с 55,1 миллиарда долларов. Аналитик уверен, что коронавирус доставит ему много проблем. Компания понесет серьезные убытки, потому что не относится к «лакшери сегменту».

Может быть, он выйдет в худшей форме из кризиса, чем он в него вошел. Верхушка среднего класса просто исчезнет, ее смоет. Выживет только тот средний класс, который поймет, что не нужно ничем заниматься. Который продаст все акции, выскачет из своих бизнесов, переведет их в кэш Дмитрий Голубовский

Марк Цукерберг, основатель Facebook

Марк Цукерберг занял седьмую строчку рейтинга — его состояние оценивается в 54,7 миллиарда долларов. Аналитик уверен, что сейчас для него идеальное время — ведь люди сидят по домам и общаются друг с другом в основном через социальные сети.

«Вообще для Цукерберга если карантин будет вечно — это будет идеальная планета. Все будут сидеть в Facebook и общаться друг с другом. Я думаю, что клиентов социальных сетей прибыло на фоне этой пандемии. Facebook сидит на куче денег. У него нет долгов, поэтому все в порядке», — отметил Голубовский.

Джим Уолтон, Элис Уолтон и Роб Уолтон, Walmart

Замыкают топ-10 самых богатых людей мира Джим Уолтон, Элис Уолтон и Роб Уолтон — они занимают восьмое, девятое и 10 места соответственно. Голубоский уверен — их ждут большие проблемы из-за коронавируса.

Walmart — это классический ритейлер. Он преимуществом цифровизации не пользуется. Люди будут меньше покупать — это совершенно точно. Безработица в Америке подскочила дико, выручка компаний упадет. Обороты упадут, капитализация упадет Дмитрий Голубовский

После окончания пандемии компания восстановится, однако акции могут еще подешеветь. Кроме того, Walmart может утратить свои позиции по отношению к онлайн-платформам — таким как Amazon или AliExpress.