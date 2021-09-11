Польша напомнила Евросоюзу о Brexit в ответ на давление

Польские политики выступили с резкой критикой Евросоюза после того, как Брюссель потребовал провести судебную реформу или столкнуться с санкциями. Они заявили, что страна не собирается покидать ЕС, но, если ее вынудят, у нее есть пример британского Brexit.

Об этом изданию Еxpress заявил глава консервативной националистической правящей партии Польши «Право и справедливость» Рышард Терлецкий. Он предупредил, что ему придется искать радикальные решения спора. По его словам, Польша хочет сотрудничать с ЕС, но условия взаимодействия должны быть приемлемыми.

«Если дела пойдут так, как они, вероятно, пойдут, нам придется искать радикальные решения. Британцы уже показали, что диктатура брюссельской бюрократии им не подходит, развернулись и ушли», - заявил политик во время дискуссии на экономическом форуме в Польше.

Бывший президент Европейского совета Дональд Туск, который сейчас возглавляет партию «Гражданская платформа» в Польше, предупредил о «постоянной угрозе» членства страны в ЕС.

«Такие потрясения, как, например, Brexit или потенциальный выход Польши из ЕС, очень часто случаются не потому, что кто-то их спланировал, а потому, что кто-то не смог найти мудрую альтернативу потенциальной драме», — заявил Туск.

На днях Еврокомиссия обратилась в Суд Европейского союза с требованием ввести санкции против Польши из-за продолжения работы дисциплинарной палаты Верховного суда республики. Этот орган якобы угрожает беспристрастности судей, оценивая их профессионализм.