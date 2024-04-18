Мир 18 апреля 2024, 18:50 Германия выступила против участия России в церемонии освобождения Бухенвальда Захарова: ФРГ не ответила на требование признать геноцидом преступления нацистов РИА «Новости»

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Германия игнорирует требование России признать геноцидом преступления нацистов, которые произошли на территории СССР в годы Великой Отечественной войны. С таким заявлением выступила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Невозможно поверить, но наше посольство в Берлине получило уведомление о нежелательности участия официальных представителей России в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников упомянутых „фабрик смерти“», — отменила Захарова.

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Захарова отметила, что Россия расценивает это как очередной провокационный шаг со стороны Германии. Более того, это унижение исторической памяти и правды о войне. Но немецким властям не удастся отмолчаться и уйти от ответа.

Ранее Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла Сергея Нечаева. Это произошло после того, как двух человек заподозрили в шпионаже по заказу российских спецслужб и задержали в Байроте. Ранее посольство России в Германии сообщало, что не получало официальных данных о задержании граждан.