Мир 18 апреля 2024, 11:19 Немецкая полиция задержала двух предполагаемых российских агентов Spiegel: в Баварии задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу РФ IMAGO/dts Nachrichtenagentur / Global Look Press

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Сотрудники немецкой полиции задержали в Баварии двух человек, подозреваемых в подготовке диверсий и в работе на российские спецслужбы. Об этом сообщила газета Spiegel.

Предполагаемых шпионов, как сообщили в прокуратуре Германии, задержали в городе Байрот. Оба подозреваемых являются русскими немцами.

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«Предполагается, что они по заказу России выслеживали американские базы и планировали атаки на военные транспортные маршруты», — указали в газете.

В издании добавили, что в шпионаже обвиняют двух мужчин в возрасте 39 и 37 лет. По версии обвинения, их в 2023 году якобы завербовали российские спецслужбы для саботажа путей поставок оружия Украине.

Ранее ФСБ задержала в Луганской Народной Республике местного жителя, подозреваемого в сборе информации для украинских военных. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о шпионаже. По данным ФСБ, задержанный передавал ГУР Украины информацию о местах дислокации подразделений ВС России, сообщил RT.