Мир 18 апреля 2024, 13:50 Посольство РФ в Германии не получало данных о подозреваемых в шпионаже россиянах Unsplash

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Посольство России в Германии не получало официальных данных о задержании граждан РФ по подозрению в шпионаже. Так в дипведомстве в ответ на запрос РИА «Новости» прокомментировали сообщения в СМИ.

В посольстве уточнили, что «обратили внимание» на публикации.

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«К настоящему времени посольство России в ФРГ не получало официального уведомления от германских правоохранительных органов о задержании российских граждан», — сообщили в дипломатическом представительстве.

Генпрокуратура Германии подтвердила задержание двух подозреваемых в шпионаже в пользу России. Местные СМИ писали, что оба — русские немцы. Сообщалось, они выслеживали базы США и планировали атаки на военные транспортные маршруты, якобы по заказу российских спецслужб. Подозреваемых — мужчин 37 и 39 лет — задержали в городе Байрот. Немецкие издания заявляли, что мужчин якобы завербовали в 2023 году с целью саботажа путей поставок оружия на Украину.