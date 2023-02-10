Мир 10 февраля 2023, 10:49 Шольц назвал отправку танков Leopard 2 на Украину непростой задачей Канцлер ФРГ Шольц понадеялся, что поставки танков Leopard Украине состоятся YouTube

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Цели по отправке боевых танков Leopard 2 на Украину будут достигнуты. Надежду на это с оговоркой на сложность задачи выразил канцлер Германии Олаф Шольц. Его процитировал ТАСС.

Он прокомментировал ситуацию с поставками Leopard 2 после завершения саммита глав государств и правительств ЕС. Мероприятие проводилось в Брюсселе.

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«Конечно, это будет нелегко», — сказал Шольц.

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Он отметил, что во время встреч и переговоров на площадке саммита ему приходилось просить собеседников активно поддержать поставки вооружения на нужды ВСУ.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы продвинуть эту тему», — подчеркнул канцлер ФРГ.

Также Шольц сказал, что помимо отправки техники на Украину в ЕС прорабатывают нюансы, связанные с обучением личного состава, а также поставку запчастей и других видов оружия.

Канцлер ФРГ поделился, что он видит результаты работы прошлых доставленных ВСУ западных боеприпасов. По его мнению, они помогли украинской армии достичь определенных успехов.