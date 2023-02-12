Мир 12 февраля 2023, 01:40 Германия анонсировала начало обучения солдат ВСУ управлению танками Leopard 2 Spiegel: бундесвер начнет обучение солдат ВСУ управлению Leopard 2 на следующей неделе Википедия

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Бундесвер анонсировал начало обучения украинских военных управлению танками Leopard 2 в середине следующей недели. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, немецкие Вооруженные силы уже доставили из Польши в Германию первую партию украинских военных для прохождения обучения. Тренировки будут проходить на военном полигоне в городе Мунстер в Нижней Саксонии.

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Солдат ВСУ в кратчайшие сроки обучат простейшим базовым элементам управления тяжелыми немецкими танками. По информации журнала, курс займет всего шесть-восемь недель, вместо обычной подготовки в несколько лет. По окончанию обучения первые обученные украинские танкисты отправятся на фронт в конце марта.

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Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что поставить танки на Украину будет непросто. Помимо обучения личного состава есть еще вопросы по обеспечению запчастями и обслуживанию боевой техники. Шольц заявил, что видит результаты работы прошлых доставленных ВСУ западных вооружений — они помогли украинской армии достичь определенных успехов.