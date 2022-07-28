Расходы жителей Германии на газ вырастут до нескольких сотен евро на домохозяйство

Расходы домохозяйств Германии, которые используют газ для отопления и получения электроэнергии, вырастут и составят несколько сотен евро в год. Об этом сообщил вице-канцлер, министр экономики страны Роберт Хабек в эфире канала n-tv.

Изменения произойдут из-за введения специального сбора за электроэнергию, который начнут взимать с 1 октября. Хабек назвал его «не очень хорошим, но необходимым шагом» ради обеспечения энергоснабжения.

По словам вице-канцлера, компании теперь смогут переложить часть затрат на закупки газа на конечного потребителя. Полученные средства будут доступны для всех предприятий, которым придется отказаться от российского газа.

Размер сбора пока не определен, но он «будет в диапазоне от полутора до пяти центов за киловатт-час», констатировал Хабек.

«Горькая новость в том, что это будет совершенно точно несколько сотен евро на домохозяйство», — посетовал Хабек.

Для жителей, находящихся у черты бедности, предусмотрены льготы, добавил министр.