Германия поддержала расследование происхождения коронавируса

Правительство ФРГ полностью поддержало расследование происхождение коронавируса. Этот вопрос поднимался на саммите G7. Об этом сообщила заместитель официального представителя германского кабмина Мартина Фиц.

«Это в общем обсуждалось на саммите G7 — что причины пандемии должны быть, конечно, расследованы. Это в интересах сообщества государств с точки зрения того, чтобы избежать будущих пандемий. Федеральное правительство принципиально поддерживает это», — передало РИА «Новости» ее слова.

Американский президент Джо Байден на полях саммита G7 провел встречу с Эммануэлем Макроном. В рамках встречи стороны обсудили модернизацию НАТО, а также политику в отношении России и Китая.

В понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что саммит глав государств 30 стран НАТО намерен объявить о начале системного противостояния Китаю. Тем не менее речи о холодной войне пока еще не идет. Он подчеркнул, что ни одна страна НАТО не может в одиночестве противостоять Китаю. Однако альянс готов к сотрудничеству со страной по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая контроль над вооружениями.