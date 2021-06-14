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    14 июня 2021, 13:11

    Германия поддержала расследование происхождения коронавируса

    Анастасия Калинина

    Правительство ФРГ полностью поддержало расследование происхождение коронавируса. Этот вопрос поднимался на саммите G7. Об этом сообщила заместитель официального представителя германского кабмина Мартина Фиц.

    Германия поддержала расследование происхождения коронавируса

    «Это в общем обсуждалось на саммите G7 — что причины пандемии должны быть, конечно, расследованы. Это в интересах сообщества государств с точки зрения того, чтобы избежать будущих пандемий. Федеральное правительство принципиально поддерживает это», — передало РИА «Новости» ее слова.

    Американский президент Джо Байден на полях саммита G7 провел встречу с Эммануэлем Макроном. В рамках встречи стороны обсудили модернизацию НАТО, а также политику в отношении России и Китая.

    В понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что саммит глав государств 30 стран НАТО намерен объявить о начале системного противостояния Китаю. Тем не менее речи о холодной войне пока еще не идет. Он подчеркнул, что ни одна страна НАТО не может в одиночестве противостоять Китаю. Однако альянс готов к сотрудничеству со страной по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая контроль над вооружениями.