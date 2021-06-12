Байден и Макрон обсудили Россию и Китай на полях G7

Американский президент Джо Байден на полях саммита G7 провел встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. В рамках встречи стороны обсудили модернизацию НАТО, а также политику в отношении России и Китая

Как сообщила пресс-служба Белого дома, в частности, стороны подтвердили приверженность углублению связей между двумя государствами, а также приверженность трансатлантическому альянсу.

«Президент Байден и президент Макрон обсудили работу по усилению и модернизации НАТО, а также тесное сотрудничество в области борьбы с терроризмом, в том числе в Сахеле, и другие общие приоритеты внешней политики, такие как Китай и Россия», — говорится в пресс-релизе. Фрагмент сообщения приводит РИА «Новости».

Саммит стран «Большой семерки» (G7) проходит на юге Англии в графстве Корнуолл с 11 по 13 июня. Это первая очная встреча лидеров G7 за почти два года.

Американского лидера Джо Байдена сняли на видео в ресторане во время саммита «Большой семерки» (G7) в британском графстве Корнуолл. Многие СМИ сочли поведение главы Белого дома странным и предположили, что Байден «заблудился».