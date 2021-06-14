Генсек НАТО заявил, что альянс объявит о начале системного противостояния Китаю

Саммит глав государств 30 стран НАТО намерен объявить о начале системного противостояния Китаю. Тем не менее речи о холодной войне не идет. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, ни одна страна НАТО не может в одиночестве противостоять Китаю, поэтому альянс впервые объявит о единой позиции в этом отношении. При этом альянс не намерен начинать холодную войну против Китая, но будет отвечать на вызовы безопасности с его стороны.

«Ни одна страна НАТО не может в одиночестве противостоять вызовам безопасности со стороны Китая, поэтому альянс впервые объявит о единой позиции в отношении Пекина», — передало РИА «Новости» его слова.

Кроме того, альянс готов к сотрудничеству с Китаем по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая контроль над вооружениями, отметил Столтенберг.

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ранее сообщил, что Джо Байден за закрытыми дверями обсудит с лидерами НАТО саммит с российским коллегой Владимиром Путиным. В среду, 16 июня, два президента встретятся в Женеве.