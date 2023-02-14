14 февраля 2023, 12:11
Германия передаст Украине еще две системы ПВО
Минобороны ФРГ анонсировали поставку Украине еще двух систем ПВО IRIS-T
Германия в марте собирается направить Украине еще две системы противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус перед началом заседания глав министерств обороны стран Североатлантического альянса в Брюсселе, передал ТАСС.
«По моим данным, это произойдет в течение следующего месяца. Но это зависит также от возможностей оборонной промышленности», — сказал Писториус.
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В начале февраля стало известно, что Германия потратит 17 миллиардов евро на укрепление системы ПРО. Речь идет о возможной закупке систем ПВО IRIS-T, системе ПРО Arrow 3 и американской Patriot.
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В декабре американские СМИ сообщили, что у Украины истощаются запасы снарядов для систем противовоздушной обороны ЗРК «Бук» и С-300. Ранее Запад уже поставил Украине 30 самоходных установок Gepard и несколько систем ПВО IRIS-T и ЗРК NASAMS.
Германия
Оружие
Украина
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