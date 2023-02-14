Мир 14 февраля 2023, 12:11 Германия передаст Украине еще две системы ПВО Минобороны ФРГ анонсировали поставку Украине еще двух систем ПВО IRIS-T Википедия

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Германия в марте собирается направить Украине еще две системы противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус перед началом заседания глав министерств обороны стран Североатлантического альянса в Брюсселе, передал ТАСС.

«По моим данным, это произойдет в течение следующего месяца. Но это зависит также от возможностей оборонной промышленности», — сказал Писториус.

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В начале февраля стало известно, что Германия потратит 17 миллиардов евро на укрепление системы ПРО. Речь идет о возможной закупке систем ПВО IRIS-T, системе ПРО Arrow 3 и американской Patriot.

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В декабре американские СМИ сообщили, что у Украины истощаются запасы снарядов для систем противовоздушной обороны ЗРК «Бук» и С-300. Ранее Запад уже поставил Украине 30 самоходных установок Gepard и несколько систем ПВО IRIS-T и ЗРК NASAMS.