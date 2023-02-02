Мир 02 февраля 2023, 09:01 Германия потратит 17 миллиардов евро на укрепление системы ПРО Bloomberg: Германия собирается выделить около 17 миллиардов евро на укрепление системы ПРО Pxhere

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Немецкие власти в ближайшее время могут выделить порядка 17 миллиардов евро для укрепления противоракетной обороны. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

«Германия ведет переговоры с несколькими оборонными компаниями о создании многослойного противоракетного щита, который может стоить до 17 миллиардов евро», — сказано в сообщении.

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Собеседники агентства заявили, что сейчас идут переговоры между правительством ФРГ и компанией Diehl Defence. Речь зашла о закупке восьми систем ПВО IRIS-T, их стоимость оценивается в два-три миллиарда евро. Источники отметили, что Германия задумалась также об израильской системе ПРО Arrow 3 и американской Patriot. На них планируют выделить четыре и 10 миллиардов евро соответственно.

Ранее агентство Reuters писало, что ФРГ собирается купить для своих вооруженных сил восемь систем ПВО IRIS-T. Их страна до этого отправила в качестве военной поддержки Украине. Минобороны Германии подтвердило информацию о желании закупить системы IRIS-T, но сроки и число не уточняются.