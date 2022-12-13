Спецоперация 13 декабря 2022, 12:48 Американские СМИ сообщили, что у Украины истощаются запасы снарядов для систем ПВО Financial Times: у Украины заканчиваются запасы снарядов для систем ПВО С-300 и ЗРК «Бук» РИА «Новости»

Читать 360tv в

У Украины заканчиваются снаряды и запчасти для систем противовоздушной обороны ЗРК «Бук» и С-300. Об этом написала газета Financial Times. Представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал изданию, что ВСУ нужны сотни единиц современных систем ПВО и зенитных самоходных установок, поскольку запасы иссякают.

В то же время журналисты газеты отметили что именно С-300 и «Буки», боеприпасов для которых становится все меньше, представляют собой «основу противовоздушной обороны Украины». Проблема в том, что боеприпасы, производящиеся в России, закупить невозможно по понятным причинам, а найти альтернативный источник запасов проблематично.

Реклама

Издание напомнило, что Запад поставил Украине 30 самоходных установок Gepard и несколько систем ПВО IRIS-T и ЗРК NASAMS. Юрий Игнат констатировал, что у страны «нет другого выхода, кроме как перейти на эти виды вооружения».

Реклама

«Советское оружие 70-х и 80-х годов устарело, и противник истощает его каждый день», — добавил он.

Активнее всех военную и материальную помощь Украине оказывают США, но продолжение такой поддержки будет обходиться им все дороже.