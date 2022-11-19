Мир 19 ноября 2022, 16:30 Германия передала Украине 30 зениток Gepard Посольство Германии на Украине отчиталось о передаче 30 самоходных зенитных установок Викимедиа

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Германия передала Украине 30 обещанных самоходных зенитных установок Gepard. Об этом передал ТАСС со ссылкой на сообщение посольства Германии на Украине в Twitter.

«С начала войны Германия поставила Украине 30 СЗУ Gepard. Gepard <…> используется для защиты украинской критической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

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Первые три зенитки отправились на Украину в начале августа. Тогда в украинском оперативном командовании «Юг» сообщили, что всего страна ожидает передачи 30 единиц такой техники.

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Ранее читатели немецкого СМИ Die Welt отреагировали на слова Зеленского, что Украина не пойдет на «краткосрочное перемирие». Они считают, что Зеленский «завоет о перемирии», когда Запад прекратит направлять в страну денежные потоки.

Также немецкие пользователи Twitter раскритиковали заявление канцлера Германии Олафа Шольца, заявившего, что Берлин не вводил санкции против российского газа из-за зависимости от него других стран. Его призвали проявить смелость и отремонтировать поврежденную нитку газопровода «Северный поток — 2».