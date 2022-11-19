Мир 19 ноября 2022, 10:05 Немцы заявили, что Зеленскому придется умолять Россию о перемирии Читатели Die Welt: президенту Украины Зеленскому придется умолять Россию о перемирии Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Президент Украины Владимир Зеленский «завоет о перемирии», когда Запад прекратит направлять в страну денежные потоки, отметили читатели немецкого СМИ Die Welt. Так они прокомментировали слова Зеленского о том, что Украина не пойдет на «краткосрочное перемирие».

Немцы насмешливо заметили, что украинский лидер «отвергает все, что может истощить его денежные запасы», и назвали Зеленского «невыносимым». Многие комментаторы сошлись на том, что Владимира Зеленского волнуют «только оружие и деньги».

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«Почему этому лжецу до сих пор помогают?» — недоумевал один и читателей.

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Другой назвал немецкое правительство «наивным» из-за доверия к Зеленскому, который способен «только требовать».

Ранее стало известно, что Германия выделила Украине миллиард евро из своего бюджета. Средства направят на защиту от кибератак, а также сбор доказательств военных преступлений и нарушений прав человека, написало РИА ФАН.

Германия также принимает украинских беженцев. В 2022 году в страну приехали примерно 750 тысяч украинцев, сообщило RuNews24.