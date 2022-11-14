14 ноября 2022, 00:29
«НАТО диктует и решает». Канцлера ФРГ Шольца раскритиковали после заявления о российском газе
Пользователи Twitter высмеяли заявление Шольца о санкциях на поставки газа из России
Пользователи Twitter раскритиковали заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца. По его словам, Берлин не вводил санкции против российского газа из-за зависимости от него других стран.
Неожиданное заявление Шольца активно обсуждают пользователи Сети. Главу правительства призвали проявить смелость и отремонтировать поврежденную нитку газопровода «Северный поток — 2».
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По словам читателей, свои высказывания Шольц сделал под диктовку НАТО.
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«НАТО диктует и решает, а остальные подчиняются! Поэтому ваши заявления ничего не стоят», — написал один из комментаторов.
«Договоритесь с Россией о возобновлении поставок газа в Германию, экономика из-за этого страдает. И ради чего? Потому что США велят нам это сделать», — отметил другой.
Ранее Олаф Шольц заявил, что сейчас российский газ вообще не поставляют в Германию. Власти страны заранее заполнили хранилища с помощью диверсификации источников энергии.
Германия
Газ
Олаф Шольц
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