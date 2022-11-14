Мир 14 ноября 2022, 00:29 «НАТО диктует и решает». Канцлера ФРГ Шольца раскритиковали после заявления о российском газе Пользователи Twitter высмеяли заявление Шольца о санкциях на поставки газа из России РИА «Новости»

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Пользователи Twitter раскритиковали заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца. По его словам, Берлин не вводил санкции против российского газа из-за зависимости от него других стран.

Неожиданное заявление Шольца активно обсуждают пользователи Сети. Главу правительства призвали проявить смелость и отремонтировать поврежденную нитку газопровода «Северный поток — 2».

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По словам читателей, свои высказывания Шольц сделал под диктовку НАТО.

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«НАТО диктует и решает, а остальные подчиняются! Поэтому ваши заявления ничего не стоят», — написал один из комментаторов.

«Договоритесь с Россией о возобновлении поставок газа в Германию, экономика из-за этого страдает. И ради чего? Потому что США велят нам это сделать», — отметил другой.

Ранее Олаф Шольц заявил, что сейчас российский газ вообще не поставляют в Германию. Власти страны заранее заполнили хранилища с помощью диверсификации источников энергии.