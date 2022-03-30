Германия отказалась платить за российский газ в рублях

ФРГ не планирует переходить на рублевые расчеты за газ с Россией. Ведь тем самым будут нарушены действующие контракты. Такое заявление сделал вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

«Мы не приемлем нарушение частных контрактов по поставкам [энергоносителей]. Я рад, что компании точно так же оценивают ситуацию», — сказал он на пресс-конференции в Берлине. Его процитировал ТАСС.

Хабек напомнил, что страны G7 ранее отклонили возможность платить за российский газ в рублях.

Немецкие власти уже запустили в действие чрезвычайный план, если Россия прекратит свои поставки. По словам вице-канцлера, безопасность энергоснабжения ФРГ обеспечена, хранилища газа заполнены на 25%.

Президент РФ Владимир Путин принял решение о переводе в рубли расчетов поставок российского газа для недружественных стран 23 марта.