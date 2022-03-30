Немцы раскритиковали отказ стран G7 платить за российский газ в рублях

Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали решение «большой семерки» (G7) отвергнуть требование РФ оплачивать счета за российский газ в рублях. В комментариях к материалу об этом один из пользователей назвал такое решение ФРГ «самым глупым за все существование» страны.

«Самое глупое решение за все существование ФРГ. Коалиционное правительство с точки зрения энергетической политики толкнуло немецкое население в пропасть!» — считает пользователь под ником Norbert S.

Германия находится в крайне невыгодном положении из-за своей огромной зависимости от русского газа, отметил один из пользователей.

«То, что другим государствам доставит неудобства, может сломать немецкой экономике хребет», — написал он, добавив, что «санкции движутся по траектории бумеранга».

По мнению пользователя под ником Robin Masters, сейчас для президента России Владимира Путина «не имеет смысла экспортировать энергоносители за доллары и евро».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране идет работа над вопросом оплаты экспортируемого газа в российских рублях. Он также отметил, что пока не решено, прекратит ли российская сторона поставлять голубое топливо в страны Евросоюза, при их отказе платить за него рублями. Но благотворительности не будет.

Обозреватель издания Multipolarista Лео Роули считает, что Путин, таким решением, изменил геополитические расклады на планете.