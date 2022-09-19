Мир 19 сентября 2022, 20:04 Поделиться Telegram

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Viber Немецкий политик заявил, что Германия никогда не запустит «Северный поток — 2» Премьер-министр Нижней Саксонии Вайль: «Северный поток — 2» никогда не запустят РИА «Новости»

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Немецкие власти перестали доверять России, поэтому никогда не позволят запустить газопровод «Северный поток — 2». Премьер-министр федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль заявил об этом Die Zeit.

«„Северный поток — 2“ никогда не запустят», — сказал он.

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Политик уверен, что немецкие власти не согласятся ввести газопровод в эксплуатацию даже в далеком будущем, когда на смену Владимиру Путину в России придет другой президент. Утрата доверия, по его словам, настолько фундаментальна, что Германия больше никогда не сможет полагаться на российские энергоносители.

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Аналитики Gas Infrastructure Europe (GIE) выяснили, что Европа заполнила свои хранилища перед отопительным сезоном на 80%, собрав около 86,1 миллиарда кубометров газа. Лучше всего ситуация обстоит в Португалии, Польше, Франции, Швеции и Дании.

Бывший президент США Дональд Трамп на одном из последних выступлений предупредил немецких политиков, что на фоне сокращения поставок российского газа и других проблем они потеряют свое государство.

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