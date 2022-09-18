Трамп предупредил Германию о возможной потере страны | 360°

Мир 18 сентября 2022, 07:16 Поделиться Telegram

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Viber Трамп предупредил Германию о возможной потере страны Экс-президент США Трамп предупредил ФРГ о возможной потере страны без газа из России РИА «Новости»

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Германия может утратить себя как страна на фоне ситуации на Украине и сокращения поставок российского газа. Об этом выступая на митинге в Огайо, предупредил бывший президент США Дональд Трамп, написало РИА «Новости».

«Германия уже вернулась ктаким вещам, как уголь. Но что им остается? У немцев нет выбора, они рискуют полностью потерять свою страну», — заявил он.

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Трамп напомнил, что он уже говорил об этом с бывшим канцлером Ангелой Меркель, напомнив о последствиях энергетической зависимости от России.

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«Знаете, я послал ей белый флаг, само полотно. Она мне спросила, к чему он. Тогда я сказал, что если они получают 72% всей энергии от США и России, то в случае непредвиденного, сдаться придется быстро», — заключил политик.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о строительстве нового терминала приема сжиженного газа. По его словам, он горд за страну, что за столь короткое время она пошла по пути отказа от зависимости со стороны российских энергоносителей.

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