Европа заполнила газовые хранилища на 80% перед отопительным сезоном

Страны Европы смогли еще до конца лета заполнить газом свои подземные хранилища (ПХГ) на целевые 80% к предстоящему отопительному сезону. Об этом говорят данные Gas Infrastructure Europe (GIE). С ними ознакомился ТАСС.

Запасы газа в хранилищах Европы, по сведениям за 29 августа 2022 года, увеличились до 80,17%. Это на 0,6%выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. Сейчас в ПХГ — около 86,1 миллиарда кубометров газа. Максимум заполнения хранилищ в 2021 году зафиксировали 21 октября — чуть более 83 миллиардов кубометров (77,28%).

Ранее государства ЕС обязались заполнить ПХГ по крайней мере на 80% к предстоящей зиме и на 90% — к следующим зимним периодам. Правительство Германии потребовало от всех операторов довести запасы газа в хранилищах ФРГ до еще более высокого уровня: к 1 октября — до 85%, а к 1 ноября — до 95%.

Больше всего хранилища сейчас заполнены в Португалии и Польше — 100 и 99,54% соответственно. Также лидерами оказались Франция (91,54%), Швеция (90,8%) и Дания (89,12%).