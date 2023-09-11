Эксклюзив 11 сентября 2023, 19:17 Во имя свободы и демократии. ЕС дойдет до конфискации одежды у российских туристов? Блогер «Голос Мордора»: ЕС не считает дискриминацией свои запреты для россиян РИА «Новости»

Читать 360tv в

Еврокомиссия запретила россиянам ввозить в страны ЕС автомобили, смартфоны и косметические принадлежности. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» с иронией заметил, что в будущем Евросоюз может дойти до того, что включит в очередной пакет санкций конфискацию одежды у въезжающих в европейские страны граждан России. Свое мнение по поводу происходящего он выразил в колонке для Telegram-канала «360».

В Еврокомиссии успокоили россиян, заявив, что у въезжающих в Евросоюз граждан РФ могут не конфисковывать личные вещи, например одежду. Очень гуманно, сразу ведь видно, что европейцы — настоящие адепты общечеловеческих ценностей.

Впрочем, может быть, я о них слишком хорошо подумал и конфискация одежды будет в новом пакете санкций. Но и тогда жаловаться будет не на что.

Я уверен, что голыми никого не оставят. Обязательно выдадут какую-нибудь робу, может, серую, а может, и полосатую. С нашитой желтой буквой Z или красной звездой.

Не ради дискриминации, а чтобы просто было видно туриста из России. И в этом нет ничего страшного. Просто традиции такие. Европейские. А уж если ты приехал в гости — будь добр, эти традиции уважай.

Кстати, при въезде и обривать налысо можно. И опять же дискриминации тут никакой нет. Гигиена. Слышали? Тут недавно пандемия была, так мало ли какую заразу можно в волосах завести, да еще из страны, где не видели унитазов.

В общем, еще много чего можно придумать, чтобы упорядочить посещение Европы российскими гражданами. Можно от границы к месту назначения доставлять их на специальных поездах. И эти самые места ограничить количественно, может быть, даже и оградить, выставить охрану. И опять речь не о дискриминации, а исключительно о безопасности россиян.

Тем более что в этих местах кормить обязательно будут. Европейцы ведь не звери, а настоящие гуманисты. В отличие от нас, русских варваров.

Это русские все никак не впитают европейские ценности, хоть их даже силой пытались привить этим неразумным. Не получилось ни у Наполеона, ни у Гитлера.

Еще нельзя шампуни. И тут я тоже понимаю. А вдруг в бутылочке «новичок»? Так рисковать нельзя. Тут общечеловеческие ценности в опасности, а вы раздеваться догола не хотите. Придется потерпеть.

Во имя свободы и демократии.