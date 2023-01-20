Мир 20 января 2023, 17:01 Германия назвала передачу средств ПВО приоритетом в оказании помощи Украине Глава Минбороны ФРГ Писториус: приоритетом в оказании помощи Украине является передача ПВО Википедия

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Передача средств противовоздушной обороны приоритетна в оказании военной помощи киевскому режиму со стороны Запада. Об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус в эфире телеканала Feniks.

Он отметил, что западные страны при оказании помощи должны ориентироваться на конкретные потребности Украины.

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«Приоритетом номер один является противовоздушная оборона», — сказал Писториус.

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Министр обороны Германии подчеркнул, что ФРГ не ослабит своих усилий в вопросе поддержки киевского режима.

Он также отметил, что участники встречи контактной группы по Украине в Рамштайне не договорились о передаче ВСУ танков Leopard немецкого производства. По словам Писториуса, против поставок тяжелых боевых машин киевскому режиму выступила не только Германия.

Несмотря на то, что решение по танкам так и не приняли, министр приказал провести инвентаризацию, чтобы пересчитать общее количество Leopard.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже говорил, что одобрение поставок немецких танков подразделениям ВСУ спровоцирует негативные последствия. Но не стоит преувеличивать важность этого решения.