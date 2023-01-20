Спецоперация 20 января 2023, 13:23 Поставки танков на Украину не изменят ход спецоперации — Песков Песков: не стоит преувеличивать значение поставок танков НАТО на Украину Defense.gov

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Последствия одобрения поставок танков Leopard для Украины однозначно будут иметь негативные последствия, но значение этого решения не следует преувеличивать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что для украинцев это лишь создаст дополнительные проблемы, сообщило РИА «Новости».

«Мы неоднократно говорили, что такие поставки не смогут принципиально ничего изменить», — подчеркнул Песков.

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По его словам, последствия поставок будут «со знаком минус», в этом сомнений нет. Представитель Кремля обратил внимание, что западные танки нужно обслуживать и ремонтировать, поэтому Украине эта помощь только добавит проблем.

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«Но это ничего не изменит в плане продвижения российской стороны в достижении своих целей», — заключил он.

Ранее новый министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что решение о поставках танков примут в пятницу, 20 января. Он предостерег Польшу от предоставления Украине этих боевых машин без получения экспортного разрешения ФРГ.