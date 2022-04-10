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    10 апреля 2022, 05:57

    Германия назвала минимальные сроки зависимости от российского газа

    Институт немецкой экономики: Германия будет зависеть от газа из РФ еще не менее двух лет

    Алексей Иванчин

    Зависимость Германии от российского газа продлится еще не менее двух лет. Об этом заявил директор Института немецкой экономики в Кельне Михаэль Хютер. Его слова приводит газета Handelsblatt.

    «Мы будем зависеть от российского газа как минимум еще два года. Это иллюзия, что государство может так долго поддерживать целые отрасли с помощью миллиардных дотаций и краткосрочной работы», — сообщил экономист.

    Автор издания Себастьян Матес в свою очередь подчеркнул, что введение эмбарго на поставки топлива из РФ способно привести к остановке работы ряда компаний и целых секторов экономики.

    В публикации говорится, что Германии в краткосрочной перспективе заместить сжиженным природным газом из других частей мира можно лишь треть объемов, получаемых в настоящее время из России.

    Ранее премьер Баварии Маркус Зедер предупредил, что в случае резкого отказа Германии от российского газа страну могут ожидать негативные последствия — массовая безработица, социальный спад и другие потрясения.

    В то же время стало известно, что в ближайшие месяцы Польша запретит поставки газа и угля из России. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел страны Шимон Шинковский. Он подчеркнул, что ранее Варшава заявляла о готовности сделать это немедленно.