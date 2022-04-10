Германия назвала минимальные сроки зависимости от российского газа

Зависимость Германии от российского газа продлится еще не менее двух лет. Об этом заявил директор Института немецкой экономики в Кельне Михаэль Хютер. Его слова приводит газета Handelsblatt.

«Мы будем зависеть от российского газа как минимум еще два года. Это иллюзия, что государство может так долго поддерживать целые отрасли с помощью миллиардных дотаций и краткосрочной работы», — сообщил экономист.

Автор издания Себастьян Матес в свою очередь подчеркнул, что введение эмбарго на поставки топлива из РФ способно привести к остановке работы ряда компаний и целых секторов экономики.

В публикации говорится, что Германии в краткосрочной перспективе заместить сжиженным природным газом из других частей мира можно лишь треть объемов, получаемых в настоящее время из России.

Ранее премьер Баварии Маркус Зедер предупредил, что в случае резкого отказа Германии от российского газа страну могут ожидать негативные последствия — массовая безработица, социальный спад и другие потрясения.

В то же время стало известно, что в ближайшие месяцы Польша запретит поставки газа и угля из России. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел страны Шимон Шинковский. Он подчеркнул, что ранее Варшава заявляла о готовности сделать это немедленно.