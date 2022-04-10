Премьер Баварии предупредил о массовой безработице в Германии

В случае резкого отказа Германии от российского газа страну могут ожидать негативные последствия, в частности, рост безработицы. Такое мнение высказал в интервью газетам редакционной группы «Функе» премьер Баварии Маркус Зедер. Он считает, что преодолевать зависимость от России в углеводородах следует постепенно.

«Я разделяю мнение федерального правительства о том, что в краткосрочной перспективе мы можем обойтись без нефти и угля из России. С газом намного сложнее. Мы должны учитывать последствия для большинства населения», — сказал Зедер.

Он допустил, что в случае резкой остановки поставок газа из России, Германия столкнется с массовой безработицей, социальным спадом и демократическими потрясениями.

При этом немецкое правительство уже около года планирует стать независимым от российских поставок угля и газа. Для замены в стране строятся два терминала для приема сжиженного природного газа (СПГ).

Ранее стало известно, что в ближайшие месяцы Польша запретит поставки газа и угля из России. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел страны Шимон Шинковский. Он подчеркнул, что ранее Варшава заявляла о готовности сделать это немедленно.