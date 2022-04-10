Польша введет эмбарго на энергетические ресурсы из РФ

В ближайшие месяцы Польша запретит поставки газа и угля из России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны Шимон Шинковский в интервью газете Berliner Zeitung. Он подчеркнул, что ранее Варшава заявляла о готовности сделать это немедленно.

«Даже если такое решение не будет принято Евросоюзом, мы сами примем его в течение нескольких месяцев, чтобы подать хороший пример и побудить другие страны сделать так же», — сказал дипломат.

При этом он констатировал, что такое решение одной страны не окажет значительного воздействия на экономику России. По мнению Шинковского, смысл имеет только совместное решение всех европейских государств.

Страны Запада ввели в отношении России несколько пакетов санкций после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины. Под рестрикции попали крупнейшие российские банки, государственные компаний оказались лишены возможности привлечения иностранного капитала. Были введены ограничения на поставки высокотехнологичной продукции. Германия остановила процедуру сертификации «Северного потока — 2». Евросоюз, США и ряд стран мира закрыли воздушное пространство для самолетов РФ.

Ранее стало известно, что пять европейских стран возмущены перспективой введения эмбарго против российского газа и нефти. «Бунт» возглавила Венгрия со своим премьер-министром Виктором Орбаном.