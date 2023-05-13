13 мая 2023, 11:49
Зеленский прибыл в Италию для встречи с папой римским
Президент Украины Зеленский приехал в Рим на встречу с папой римским
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Рим на встречу с правительством Италии и папой римским. Об этом он сообщил в Telegram-канале.
«Рим. Предстоят встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мелони и папой римским Франциском. Важный визит для нашей победы», — написал он.
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Ранее итальянские СМИ сообщили, что в связи с поездкой Зеленского в столице усилили меры безопасности и закрыли воздушное пространство.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посещала Киев с рабочим визитом в начале недели. На совместной с Зеленским пресс-конференции она рассказала о подготовке очередного пакета антироссийских санкций, а также одобрила идею украинского президента отмечать День Европы вместо Дня Победы 9 мая.
На прошлой неделе Зеленский с рабочим визитом посещал Нидерланды, сообщало радио Sputnik.
Владимир Зеленский
Украина
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