Мир 13 мая 2023, 11:49 Зеленский прибыл в Италию для встречи с папой римским Президент Украины Зеленский приехал в Рим на встречу с папой римским Официальный сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Рим на встречу с правительством Италии и папой римским. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Рим. Предстоят встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мелони и папой римским Франциском. Важный визит для нашей победы», — написал он.

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Ранее итальянские СМИ сообщили, что в связи с поездкой Зеленского в столице усилили меры безопасности и закрыли воздушное пространство.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посещала Киев с рабочим визитом в начале недели. На совместной с Зеленским пресс-конференции она рассказала о подготовке очередного пакета антироссийских санкций, а также одобрила идею украинского президента отмечать День Европы вместо Дня Победы 9 мая.

На прошлой неделе Зеленский с рабочим визитом посещал Нидерланды, сообщало радио Sputnik.