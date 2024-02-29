29 февраля 2024, 13:53
Германия лишила ВТБ права на дочернюю компанию
ВТБ получил уведомление об лишении права владения немецкой «дочкой»
ВТБ получил уведомление о лишении прав на владение своей дочерней компанией в Германии и о требовании вернуть дивиденды. Финансовая организация назвала это решение политическим и пригрозила ответными мерами, сообщили «Известия».
Немецкий банк OWH SE, бывший VTB Bank Europe, уведомил о лишении ВТБ права владения европейской дочерней компанией и потребовал вернуть дивиденды за 10 лет на сумму более 433,8 миллиона евро. Российской компании поставили срок до 29 февраля.
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«Банк ВТБ расценивает эти действия как политически мотивированные. В случае развития агрессивных действий с немецкой стороны российская сторона ответит симметрично», — объявила пресс-служба кредитной организации.
В 2022 году банк включили в санкционный список и лишили права распоряжаться своими финансовыми активами. Председатель правления ВТБ Андрей Костин отверг обвинения в обходе ограничений.
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