Мир 24 февраля 2024, 10:55 Глава ВТБ Костин назвал беспочвенными обвинения США в обходе санкций Alexander Kulebyakin/Global Look Press

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Председатель правления ВТБ Андрей Костин отверг выдвинутые в отношении него в США обвинения, связанные с обходом санкций. Он счел такие утверждения беспочвенными, сообщило РИА «Новости».

Костин заявил, что никогда не нарушал законы, включая американские, санкции не обходил.

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Он также призвал партнеров не искать пути обхода ограничений и создавать другой мир, в котором не будет места для давления политической элиты и военного лобби США.

До этого Министерство финансов США выдвинуло Костину обвинение в «отмывании денег и нарушении санкций». США взяли под арест двух помощников банкира за возможное содействие в обходе санкций.

Накануне Минфин США расширил список антироссийских санкций, включив в него несколько банков. В частности, ограничения затронули ПАО «СПБ Банк», Банк «Авангард», РостФинанс Банк, Модульбанк и другие кредитные организации.